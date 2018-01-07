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Сергей Лазарев рассказал, почему он любит Новый год

Сегодня, 09:26

Известный российский певец Сергей Лазарев опубликовал в своем Instagram новое новогоднее фото, где он предстал в непривычном для фанатов образе, и подкрепил его постом, где признался, почему любит новогодние праздники, и где предпочитает их проводить.

Певец поделился с фанатами тем, что Новый год – его любимый праздник. Сергей Лазарев любит проводить его в столице России, которая очень красиво украшена к предстоящим праздникам, ему нравятся и иллюминации, и базары с ярмарками к Новому году, а самое главное – невероятный праздничный дух, которым ты заряжаешься на весь предстоящий год. Несмотря на то, что в силу своей профессии певец не может в полной мере насладиться красотой города, он рад тому, что является частью праздника, выступая на новогодних концертах, играя в театральных постановках, и принимая участие в ежегодных новогодних огоньках.

На фото певец предстал в уютной домашней обстановке, перед новогодней елкой, в красном свитере, и с непривычной для фанатов прической – сценическую укладку сменила обычная челка, которую поклонники оценили, признав, что такой образ, в котором не сразу узнаешь певца, очень ему идет.


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