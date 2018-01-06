«Без трусиков» и с обнаженной грудью: Ким Кардашьян сфотографировалась голой в постели

Вчера, 22:39

Снимок светская львица опубликовала в социальной сети.

Голливудская селебрити Ким Кардашьян не перестает удивлять общественность своим эпатажем. На это раз она опубликовала снимок в социальной сети, на котором предстала голой. Позировала светская львица в кровати, прикрывая оголенную грудь руками. На фото видно, что на ее теле незаметно визуализируется полоска на бедре от трусиков, однако она не скрывает все «прелести» звезды реалити-шоу. Полумрак и фон снимка лишь придают интимности кадру, что характерно для образа голливудской знаменитости. Нашлись и те, кто сообщили, что 37-летняя Ким Кардашьян находится на фото в трингах, апеллируя к тому, что их заметно лишь на бедре. «И что? Идеальная мать - идеальная деловая женщина и, без сомнения, идеальная жена???», «Все вы готовы к этому ???? может быть, ... она гордится своим телом ..... у них было двое детей и выглядит она так. Но зачем выставлять напоказ свое это», - написали подписчики Кардашьян в Twitter. Откровенность звезды реалити не могли не оценить как фанаты, так и критики госпожи Кардашьян, меньше, чем за сутки, ее интимное фото набрало свыше 100 тысяч лайков и продолжает становиться все популярнее.

Ранее в сети активно обсуждали Ким Кардашьян, которая, по мнению пользователей сети, бросила своего больного сына ради вечеринки. Как писали западные СМИ, светская львица отправилась на новогоднее празднование, оставив ребенка в больнице, которого госпитализировали из-за пневмонии. Болезнь сына и проблемы в семье Ким Кардашьян не комментировала на страницах своих социальных сетей. А вот снимки с празднования Нового года светская львица опубликовала незамедлительно.

Ким Кардашьян не перестает эпатировать на публике, ее можно встретить на улице одного из городов Соединенных Штатов в полуобнаженном виде. Светская львица не стесняется попадать в светскую хронику в самом неприглядном виде. Так, один из последних постов в Twitter демонстрирует не самый типичный образ для голливудских селебрити. Ким Кардашьян прогуливается в спортивных штанах, ботинках на каблуке и топе, который не прикрывает пресс знаменитости.