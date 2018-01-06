Сергей Шнуров продемонстрировал "руки-базуки"

Вчера, 20:47

Солист группы "Ленинград" выложил в Instagram видео, в котором доступным языком объяснил всем своим подписчикам, что своими же руками накажет всех халтурщиков, которые позорят русскую сцену. Сергей Шнуров обещал наказать Кирилла Терехина, который выставляает на показ свои "руки-базуки".

За первые несколько часов ролик увидели уже более трёхсот тысяч подписчиков. Участник группы без всяких церемоний объяснил своим поклонникам, как можно назвать тех людей, кто щеголяет своим "талантом" направо и налево, при этом не делая ничего значительного, и не прикладывая никаких значительных усилий для российской эстрады.

В начале года артист приехал в Сочи, где посвятил горожанам концерт. Перед прибытием он написал и опубликовал стих "В Питере пить уже как-то хватит".