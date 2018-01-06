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Харламов и Асмус поздравили свою дочь с днём рождения

Вчера, 20:33

Кристина Асмус на своей странице в Instagram выложила фотографию своей дочурки. Подпись к снимку была произведена таким образом, как-будто её зделала сама 4-х летняя малышка: "Сегодня мне 4 года".

После этого Кристина со своим мужем Гариком Харламовым трогательно поздравила девочку: "С днём рождения, наша маленькая принцесска!!! Ты у нас самая красивая, самая нежная, самая послушная и самая-самая любимая. Будь счастлива. Мы с папой всегда будем рядом ми очень любим тебя".

К родителям присоединяются и пользователи сети: "Ваша дочурка прелесть", " Такая милая" , "Вы лучшие", " Будьте счастливы".

Следует заметить, Гарик и Кристина совсем недавно показали лицо дочки. Это произошло во время посещения Диснейленда. С тех пор родители малышки закрыват её лицо очками. Поклонники с нетерпением ждут, когда родители откроют лицо Насти.

Пара официально вступила в брак в 2013 году. В январе 2014 года у них родилась дочь Анастасия. Счастливый супруг постоянно делится волнующими моментами из жизни на своей странице в Instagram.


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