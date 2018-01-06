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Супруга Джигарханяна не отказалась от черной икры во время круиза

Вчера, 19:55

Самая обсуждаемая личность за последнее время Виталина Цымбалюк-Романовская совершила круиз на теплоходе, в котором позволила себе немного роскоши. Она "за обе щеки уплетала" черную икру без зазрения совести.

После скандального расставания со своим бывшим мужем, Виталина решила отдохнуть и расслабиться, поэтому отправилась в путешествие с подругой по Москве-реке. Фото с отдыха она выложила в социальные сети, где показала свой завтрак - блинчики и бутерброды с черной икрой. Помимо этого, дамы заказали бутылку вина. Виталина советует брать с нее пример и расслабляться подобным образом.

Ранее адвокат Джигарханяна выразил уверенность в том, что никакого перемирия актера с бывшей супругой не намечается. Джигарханян поставил себе цель довести дело в суде до конца.


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