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Алла Пугачева и Максим Галкин показали свой замок изнутри

Вчера, 19:24

Звёздная пара Максима Галкина и Аллы Пугачевой решила поделиться с общественностью новыми фото в Instagram, где они показали свой замок изнутри. Интерьер дома появился в виде фоно на странице известного комика.

Алла Пугачева и Максим Галкин поздравили своих поклонников с Новым годом. В качестве подарка оказался новый семейный снимок на странице в Instagram комика. На фото изображено всё звездное семейство вместе с детьми Лизой и Гарри. Супруги с дочерью и сыном для съемки использовали собственный дом. Таким образом, Галкин и Пугачева продемонстрировали своё семейное "гнёздышко" в интернете.

На фото запечатлен богатый интерьер жилища с множественными дорогими украшениями. Поклонники искренне поблагодарили кумиров за поздравление с Новым годом и оставили множество положительных комментариев под фото. Кроме того, за короткое время новая фотография семейства Пугачевой и Галкина набрала тысячи лайков. Фанаты осыпали Пугачеву множеством приятных комплиментов по поводу сходства с Лизой и Гарри. По мнению поклонников, дети больше похожи на маму, нежели на отца Максима Галкина.

В преддверии Нового года Максим Галкин опубликовал снимок супруги Аллы Пугачевой в компании дочери Лизы. На этом снимке поклонники заметили сходство матери и дочери. Они также отметили, что Примадонне очень идут локоны.


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