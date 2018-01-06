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Ольга Серябкина узнала, что такое «поцелуй по-балийски»

Вчера, 18:59

Ольга Серябкина хоть и не работает по профессии, но от лет обучения на переводчика не убежать. Теперь Серябкина познаёт тайны поцелуев на Бали.

 Девушка ранее описала свою лингвистическую находку: в балийском нет глагола «целоваться». Ольге наконец-то удалось выяснить причину отсутствия данного слова. Дело в том, что жители Бали очень чувственные и чувствительные натуры, передают журналисты «ВистаНьюс». Классическому французскому поцелую они предпочитают так называемый поцелуй эскимосов, о чём артистке поведал местный житель.

«На что он мне ответил, что на Бали поцелуи не губами, а носами! И это более чувственный момент. Губы сами по себе очень чувствительны, но, когда это происходит носами, кожа соприкасается сильнее и дыхание становится более ощутимым…Это заложено генетически», - размышляет Ольга.

Девушка призналась, что пересмотрела свои взгляды на искусство поцелуя. Поклонники согласились с Серябкиной, но из-за холодных российских зим просили следить, чтобы у партнёра не было насморка.


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