Ольга Серябкина узнала, что такое «поцелуй по-балийски»

Вчера, 18:59

Ольга Серябкина хоть и не работает по профессии, но от лет обучения на переводчика не убежать. Теперь Серябкина познаёт тайны поцелуев на Бали.





Девушка ранее описала свою лингвистическую находку: в балийском нет глагола «целоваться». Ольге наконец-то удалось выяснить причину отсутствия данного слова. Дело в том, что жители Бали очень чувственные и чувствительные натуры, передают журналисты «ВистаНьюс». Классическому французскому поцелую они предпочитают так называемый поцелуй эскимосов, о чём артистке поведал местный житель.



«На что он мне ответил, что на Бали поцелуи не губами, а носами! И это более чувственный момент. Губы сами по себе очень чувствительны, но, когда это происходит носами, кожа соприкасается сильнее и дыхание становится более ощутимым…Это заложено генетически», - размышляет Ольга.



Девушка призналась, что пересмотрела свои взгляды на искусство поцелуя. Поклонники согласились с Серябкиной, но из-за холодных российских зим просили следить, чтобы у партнёра не было насморка.