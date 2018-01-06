Тина Канделаки поделилась фото с активного отдыха в горах

Вчера, 17:38

Телеведущая Тина Канделаки вскоре после новогодних праздников отправилась сжигать «наеденные бока» на горнолыжный курорт, откуда поделилась фотографией.





42-летняя Тина Канделаки ведёт активный образ жизни: бегает, постоянно посещает тренажёрный зал, а также катается на сноуборде, как узнали журналисты «ВистаНьюс». Звезда телеэкранов уверенно держится на «доске», стоя на крутом склоне и счастливо передавая привет поклонникам.



Последние, в свою очередь, похвалили Канделаки, что следит за собой и не даёт годам брать своё. Возможно, Тина Канделаки отдыхает, потому что у неё предстоит насыщенный год. Напомним, что ранее «ВистаНьюс» писало о том, что телеведущая вместе с коллегой Андреем Малаховым запускают свой проект.