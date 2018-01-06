Вчера, 23:00

По мнению подписчиков, известная балерина Анастасия Волочкова «перенеслась телепортом» из Москвы на Мальдивы. По данным «Версия Инфо», они обратили внимание на одну и ту же позу, наряд, а также цветы.

Анастасия Волочкова к одному из таких снимков предпочла закрыть комментарии, но у второго такого не сделала, потому интернет-пользователи начали активно интересоваться происходящем. Они с долей иронии спрашивали, как такое может быть, засомневавшись, действительно ли известная балерина куда-то летала.

О финансовых проблемах Анастасии Волочковой в связи с судебными разбирательствами с её бывшими работниками известно, и знаменитость сама жаловалась на то, что уже не обладает большими финансовыми средствами. В связи с этим, «телепорт» из Москвы на Мальдивы мог быть следствием такого, чтобы показать, что она всё-таки имеет деньги, как считают поклонники.