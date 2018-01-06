В России Леди Гага исполнит официальный гимн ЧМ-2018

Вчера, 16:10

Леди Гага может исполнить официальный гимн ЧМ-2018 в России. Об этом журналистам рассказал продюсер певицы Надир Хаят, более известный публике под псевдонимом RedOne.

RedOne сообщает, что Леди Гага записала два трека с гимном ЧМ-2018 и заявка была направлена в ФИФА, который и принимает соответствующее решение. Он не знает, когда поступит ответ и отказался озвучить названия композиций. По словам продюсера Леди Гаги, несмотря на ответ со стороны футбольной организации, поклонникам будет предоставлена возможность услышать эти песни. Экстравагантная исполнительница имеет все шансы получить эту уникальную возможность.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в России на 12 стадионах, расположенных в 11 городах страны, включая такие мегаполисы, как Москва, Петербург, Волгоград, Калининград и Сочи.