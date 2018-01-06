Ирена Понарошку на Новый год пожелала разбудить Волочкову

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Для телеведущей Ирены Понарошку новый 2018 год начался необычно, что подтолкнуло её к нестандартным желаниям – сесть на шпагат в свои 35 лет.





Именно это желание среди прочих - разбудить в себе дух балерины - девушка загадала в праздничную ночь, рассказывают журналисты «ВистаНьюс». При этом тип шпагата Ирену не волнует, она даже не знает, зачем она это хочет, ведь у неё нет «шпагатного» прошлого. Понарошку также беспокоится о последствиях: «Нет ли побочек в виде неконтролируемого желания делать шпагат в неподходящих местах, т



Хотя не для всех это оказалось шуткой. Одна из подписчиц Ирен в Instagram призналась, что когда-то у неё постоянно возникало желание «задрать ногу то на подоконник, то на стену». Возможное, такое популярное среди женщин новогоднее пожелание заставил звезду загадать случай, о котором мы писали ранее. Напомним, что Ирена встретила 2018 год не с семьёй, а с псом друзей.