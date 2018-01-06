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Волочкова прячет нового поклонника, но хвастается его подарками

Сегодня, 14:36

Балерина Анастасия Волочкова вновь заставила переживать своих поклонников. Дело в том, что у Анастасии появился новый не бедный ухажер. Фото с ним она опубликовала в соцсети рядом со списком подарков, которые получила накануне.

«Поездка на Мальдивы — мне! Пишу из самолета — это тоже мне. Подаренный мне белый „майбах“ — мне! Черный тоже будет для гармонии! Не переживайте. Он уже есть! Любимые белые розы — тоже мне! Объятия любимого человека — тоже мне! Спортивный костюм лично подарила, не нервничайте».

Эпатажная исполнительница шпагата Анастасия Волочкова сообщила недругам о новом мужчине в ее жизни. Так, опубликовав фото близких объятий с неизвестным ухажером, балерина поспешила распространить список его подарков.

По словам артистки, ей во  владения досталась машина Mercedes-Maybach белого цвета, самолет (марка неуказана), белые розы, объятия. В планах Анастасии получить черный автомобиль этой же марки и много любви. Взамен ухажеру Волочкова подарила спортивный костюм. Пока остается непонятным, почему богатый мужчина сделал столько подарков за обычный спортивный костюм.

Напомним, Волочкова отметила именины обнаженной в ледяной купели.


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