Волочкова прячет нового поклонника, но хвастается его подарками

Балерина Анастасия Волочкова вновь заставила переживать своих поклонников. Дело в том, что у Анастасии появился новый не бедный ухажер. Фото с ним она опубликовала в соцсети рядом со списком подарков, которые получила накануне.
Эпатажная исполнительница шпагата Анастасия Волочкова сообщила недругам о новом мужчине в ее жизни. Так, опубликовав фото близких объятий с неизвестным ухажером, балерина поспешила распространить список его подарков.
По словам артистки, ей во владения досталась машина Mercedes-Maybach белого цвета, самолет (марка неуказана), белые розы, объятия. В планах Анастасии получить черный автомобиль этой же марки и много любви. Взамен ухажеру Волочкова подарила спортивный костюм. Пока остается непонятным, почему богатый мужчина сделал столько подарков за обычный спортивный костюм.
Напомним, Волочкова отметила именины обнаженной в ледяной купели.