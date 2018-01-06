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Известная звезда российского телевидения Сергей Дружко дал большое интервью. Ответив на все интересующие поклонников вопросы, Дружко раскрыл главное правило хайпа.

Сергей Дружко дал интервью журналистам, ответив на множество вопросов. Он рассказал, чем ему запомнился прошлый год. Также пользователи соцсетей узнали какой «мем» наиболее запомнился блогеру. В ходе беседы Сергей рассказал, что его любимая команда порадовала его своими играми и заслугами. Не оставил в стороне и случаи волнения в своем мессенджере.

Также были вопросы и об авторском шоу Druzhko Show. Для подписчиков в YouTube Сергей открыл главный секрет хайпа.

«Делай что должно, и будь что будет», - истина хайперов по словам Дружко.

Напомним, что под словом «хайп» принято понимать некий мошеннический проект, похожий на инвестиционный фонд с высокой доходностью.

На данный момент это, в основном, онлайн-проекты, которые работают с электронными валютами.