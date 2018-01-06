Сергей Шнуров раскритиковал "пустозвонов"

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Основатель группы «Ленинград» Сергей Шнуров рассказал, что вынужден выполнять грязную работу, быть Шнуром. Так его давно прозвали поклонники, ссылаясь на фамилию исполнителя.

Поклонники заметили, что в последнее время Шнуров стал более сентиментальным, поддаваясь чувствам. Некоторые считают, что это связано с возрастом. 44-летний исполнитель стал популярным благодаря своей харизме и необычного репертуара. Дело в том, что основная аудитория старше 16 лет, ведь в каждой песне можно заметить цензуру и грубые высказывания.

Шнуров опубликовал запись в Instagram, в которой просто раскритиковал «пустозвонов», которые только говорят, что отпишутся, а аудитория у исполнителя всё время растёт. «К моему удивлению, несмотря на громкие и справедливые заявления, количество подписантов моей странички неуклонно растёт. Хотя комментариев типа, - «всё, подписываюсь», я не встречал. Это, видимо, как с Ленинградом, спросишь, так вроде никто не слушает этот ужас, а как петь начнёшь, так выясняется, что все слова знают наизусть», - написал артист в своём блоге.