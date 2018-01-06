Настасья Самбурская и Наталья Рудова врут подписчикам, скрывая место отдыха

Сегодня, 13:30

Актрисы и подруги Настасья Самбурская и Наталья Рудова отправились на совместный отдых, но открывать своё местоположения не хотят, говоря поклонникам неправду.





Девушки одновременно опубликовали на своих страница в социальной сети фотографии с пляжа, рассказывают журналисты «ВистаНьюс». В подписи Настасья указала: «Сочи. Январь. 2018». В свою очередь Наталья просто отметила в геолокации Роза Хутор. На подруг сразу же набросились недовольные подписчики, обвиняя их во лжи. «В Сочи +13», «Я смотрела прогноз, ты хочешь сказать, что правда в Сочи?», «В январе в купальнике в Сочи?» - пишут фанаты.



Однако многие всё же вспомнили, что девушки любят пошутить, и вместе с ними посмеялись с фотографий. Напомним, что ранее мы писали о другой шутке Настасьи и Натальи: Рудова представила подругу в качестве своего парня из Китая.