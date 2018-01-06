2-летний сын звезды сериала «Деффчонки» Лев попал в реанимацию

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Звезда сериала «Деффчонки» сообщила об ухудшении здоровья 2-летнего сына Льва. По данным поста в Instagram актрисы Галины Боб, ее мальчику стало плохо после турецких каникул. Сейчас мальчику лучше, за ним наблюдают врачи инфекционного отделения.

Подписчики звезды сериала «Деффчонки» Галины Боб встревожены состоянием здоровья ее старшего сына. Причиной стал пост актрисы в Instagram. Так, девушка сообщила, что причиной экстренной госпитализации ребенка стала инфекционная болезнь. Мальчик побывал в Турции накануне, где и попал в очаг "заразы".

Теперь после капельниц и всех нужных медпроцедур, ребенок чувствует себя лучше. На данный момент Лев находится в инфекционном отделении больницы, где за его состоянием пристально наблюдают врачи. Поклонники пожелали мальчику выздоровления и скорого восстановления.

К слову, у Льва есть своя страница в соцсетях (за её содержимое пока отвечает мама). Более 100 тыс. подписчиков уже следят за новостями от рыженького красавца.