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Преследование Киркорова обиженной фанаткой в Майами попало на видео

Сегодня, 13:02

Преследование Филиппа Киркорова обиженной фанаткой в Майами попало на видео. Девушка сама опубликовала ролик на YouTube.

Судя по кадрам, россиянка, проживающая в Майами, не отстанет от поп-короля и будет ходить за ним везде. Сам певец усердно делал вид, что не видит и не слышит ее, при этом он постоянно разговаривал по телефону. Девушка рассказала, что Филипп Киркоров при супруге и ребенке обозвал ее «русской проституткой» и в ее адрес из уст знаменитости вырвалось масса нецензурных слов.

Жительница Майами не намерена оставлять это безнаказанным и угрожает певцу судом. А с камерой она ходит за ним, чтобы тот извинился за оскорбления.

По словам Киркорова, он не будет комментировать каждое видео с его участием, так как ежедневно к нему подходят разные люди и что-то хотят. Пользователи разделились на несколько сторон, учитывая инцидент поп-короля с журналисткой в розовой кофточке.


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