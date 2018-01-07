Бородина с мужем уехала на римские каникулы

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Телеведущая Ксения Бородина получила подарок от мужа Курбана Омарова. Так, вместе супруги отправились на романтические каникулы в Рим. Об этом сообщила Ксения в соцсети Instagram.

Муж Ксении Бородиной Омар сделал своей возлюбленной приятный подарок. По словам мужчины, поднять настроение его даме сердца сможет небольшой отпуск в ее любимом городе – Риме.

Пара отправилась на римские каникулы, где в планах посетить памятки архитектуры и другие интересные места. Об этом сообщила Ксения в своем Instagram, где и поделилась планами на отпуск. Супружеская пара собирается нанять экскурсовода, чтобы провести время с пользой.

Напомним, что Бородина в детстве жила в Италии, владеет итальянским языком и в восторге от местной кухни. В планах звезды переехать на ПМЖ в Рим в возрасте 50 лет, чтобы насладиться культурой и божественной пищей.