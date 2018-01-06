Бывшая жена Тимати полностью разделась для видео

Сегодня, 12:22

Экс-жена Тимати Алёна Шишкова полностью разделась для видео. Тюменская модель позировала перед окном, демонстрируя свою фигуру.

Обладательница титулов «Мисс Очарование», «Мисс Мечта», «Мисс Надежда» Шишкова показала поклонникам эротическое видео. Девушка не стала скрывать пикантные подробности своего тела, показывая грудь и ягодицы на камеру. Поклонники восхитились фигурой Шишковой, назвав её идеальной. Обладательница множества титулов никак не стала комментировать своё решение показать фанатам обнажённое тело.

Всего за пару минут бывшая жена рэпера Тимати собрала более 20 тысяч отметок «мне нравится». Некоторые поклонники посоветовали Шишковой ограничиться зоной бикини, чтобы администрация Instagram не заблокировала аккаунт.