VistaNews.ru


Бывшая жена Тимати полностью разделась для видео

Сегодня, 12:22

Экс-жена Тимати Алёна Шишкова полностью разделась для видео. Тюменская модель позировала перед окном, демонстрируя свою фигуру.

Обладательница титулов «Мисс Очарование», «Мисс Мечта», «Мисс Надежда» Шишкова показала поклонникам эротическое видео. Девушка не стала скрывать пикантные подробности своего тела, показывая грудь и ягодицы на камеру. Поклонники восхитились фигурой Шишковой, назвав её идеальной. Обладательница множества титулов никак не стала комментировать своё решение показать фанатам обнажённое тело.

Всего за пару минут бывшая жена рэпера Тимати собрала более 20 тысяч отметок «мне нравится». Некоторые поклонники посоветовали Шишковой ограничиться зоной бикини, чтобы администрация Instagram не заблокировала аккаунт.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.