Эвелина Блёданс шокировала поклонников сценическим БДСМ-образом

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Популярная актриса Эвелина Блёданс шокировала поклонников сценическим костюмом, который напоминал их стиль БДСМ из секс-шопа, как сообщает VladTime.

48-летняя звезда уточнила, что в таком виде она играла в спектакле «Любовь по-итальянски». Там Эвелине Блёданс нужно было часто менять образы, и это зрители ценят. Однако очередной наряд показался некоторым подписчикам её страницы слишком неоднозначным.

Актриса была в чёрном кожаном костюме и с плёткой, отметив, что она прекрасно знает о том, что порядочные матери так не поступают (у звезды двое детей), но женщина должна быть разной. Часть поклонников с этим согласились, а другие отметили, что в 48 лет всё-таки можно было выходить на сцену поскромнее.