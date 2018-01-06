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Андрей Малахов организовал танцевальный флешмоб в московском метро

Сегодня, 13:00

Известный ведущий Андрей Малахов организовал танцевальный флешмоб в московском метро. Нужно это было для эпизода шоу «Привет, Андрей», по информации VladTime.

 Малахов выставил небольшое видео в Instagram, в подписи к которому сравнивал советское кино «Я шагаю по Москве» с современным зарубежным кино-мюзиклом «Ла-ла-лэнд». Артист порекомендовал не пропустить новый выпуск «Привет, Андрей», где будет полная версия танцевального флешмоба.

 Поклонникам такое понравилось. По словам одной подписчицы, видео получилось красивым, новогодним и весьма позитивным. Многие написали, что ролик, который выставил Андрей Малахов, заставил улыбнуться, и получилось отличное праздничное поздравление. Они попросили ведущего почаще их таким радовать.


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