Сегодня, 13:00

Известный ведущий Андрей Малахов организовал танцевальный флешмоб в московском метро. Нужно это было для эпизода шоу «Привет, Андрей», по информации VladTime.

Малахов выставил небольшое видео в Instagram, в подписи к которому сравнивал советское кино «Я шагаю по Москве» с современным зарубежным кино-мюзиклом «Ла-ла-лэнд». Артист порекомендовал не пропустить новый выпуск «Привет, Андрей», где будет полная версия танцевального флешмоба.

Поклонникам такое понравилось. По словам одной подписчицы, видео получилось красивым, новогодним и весьма позитивным. Многие написали, что ролик, который выставил Андрей Малахов, заставил улыбнуться, и получилось отличное праздничное поздравление. Они попросили ведущего почаще их таким радовать.