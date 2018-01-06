Блогер Виктория Демидова впервые рассказала о смерти мужа

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Виктория Демидова - известная в РФ фитнес-блогер и светская львица. К 40 дням памяти мужа 38-летняя Виктория впервые рассказала о его кончине. Это произошло в ноябре, супруг Демидовой умер от остановки сердца.

Известная и популярная в России фитнес-блогер Виктория Демидова дала интервью. Впервые женщина откровенно рассказала своим поклонникам в Instagram, как она учится жить без своего мужа. 38-летняя вдова со слезами на глазах заявила, что ее муж умер в ноябре. Причиной смерти врачи назвали остановку работы сердца. 3 января прошло 40 дней с момента кончины мужа Антона. До этого блогерша не говорила об этом с поклонниками и журналистами, поскольку хотела справиться с болью и осознать всю ситуацию.

Пережить такой трагический эмоциональный разрыв Виктории было нелегко. На сегодняшний день она не уверена, что сможет найти кого-то похожего на своего Антона. Притом искать спутника по жизни вдова не собирается.