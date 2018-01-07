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Нездоровый вид 16-летней дочери Синди Кроуфорд пугает СМИ

Сегодня, 00:30

Нездоровый вид 16-летней Кайи Гербер, дочери известной модели Синди Кроуфорд, пугает представителей СМИ. По информации Daily Mail, модельная карьера изматывает подростка.

Каждый день Кайи Гербер расписан по минутам, ведь девушка пошла по стопам знаменитой матери Синди Кроуфорд и с головой окунулась в модельный бизнес. Известно, что эта профессия не такая уж и легкая, как кажется на первый взгляд. 16-летняя Кайя постоянно проходит кастинги, участвует в бесконечных фотосессиях и находится в движении. Последние снимки СМИ, попавшие в Сеть, серьезно обеспокоили журналистов, и они переживают за здоровье успешной модели, так как у нее появились заметные круги под глазами, нездоровый цвет лица и усталость во взгляде.

Кайя Гербер очень похожа на свою мать в молодости и является востребованным кадром на модельной арене. Не так давно девушка заключила крупный контракт с известным брендом Calvin Klein, что принесет ей не только хороший заработок, но и желанную мировую славу.


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