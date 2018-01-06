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Режиссёра Пола Хаггиса обвинили в домогательствах сразу 4 жертвы

Сегодня, 10:34

Известного голливудского режиссера и сценариста Пола Хаггиса подозревают в сексуальных домогательствах. Причиной стали сразу 4 заявления от жертв насилия. Знаменитость подал встречный иск, которым опровергает все обвинения.

Издание Associated Press сообщает об открытии производства в расследовании обстоятельств дел сразу 4 женщин. Согласно данным, жертвы обвиняют в сексуальном изнасиловании одного человека. Его имя Пол Хаггис. Теперь именитому сценаристу предстоит в судебном порядке доказать свою невиновность и необоснованность обвинений против него.

Одна из пострадавших, публицист Хейли Брист, подала иск в конце декабря. Она обвиняет Хаггиса в сексуальном насилии между 1996 и 2005 годами.

Вторая заявительница утверждает, что Пол посягал на нее более 20 лет тому назад, когда она строила карьеру на центральном телеканале. Имена и суть обвинений еще двух женщин – пока неизвестны.


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