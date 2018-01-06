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Участница Comedy Woman стала сутенёром в Нью-Йорке

Сегодня, 10:23

Одна из самых ярких актрис шоу Comedy Woman Марина Федункив почувствовала себя сутенёром, как только приземлилась в Нью-Йорке.

 Сейчас юмористическое шоу проводит гастроли по Северной Америке. Мария Федункив решила пройтись по магазинам, дабы примерить образ современной женщины в мехах из Нью-Йорка. Зайдя в один из первых магазинов, Федункив уже стала перед выбором, что купить – пушистую шапку или пушистые ботинки. За помощью она обратилась к «фолловерам». При этом сама актриса сравнила свой образ с сутенёром из Бруклина, или с Лией Ахеджаковой в известной кинокартине.

Поклонники Федункив знают, когда их кумир шутит, поэтому активно стали советовать ей, что привести с собой в Россию. Больше комплиментов получили «волосатые валенки», хотя замечаний, что в «хозяйстве пригодится всё», было не меньше. Что же в итоге Мария Федункив приобрела фанатам неизвестно.


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