Будет петь под фонограмму: Бузова показала, что не сможет вживую петь в Дубае

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Ольга Бузова удивила своих поклонников необычными видео, заснятыми в Дубае. Голос у певицы ещё хриплый, хотя во время подготовки к рождественскому концерту она выступала бодро, что насторожило поклонников.

Пользователи социальной сети Instagram сразу же предположили, что Бузова на концерте будет петь под фонограмму. Дело в том, что недавно певица заболела. У неё начался кашель, поднялась температура и появилось раздражение в горле. В её «сторис» появилось видео, на кадрах которого заметно, как певица разговаривает хриплым голосом.

Вместо того, чтобы лечиться, она вышла на улицу в одном купальнике и начала попивать сок. Несмотря на то, что в Дубае сейчас хорошая погода, Бузовой посоветовали следить за своим самочувствием, чтобы на сквозняке ей не стало хуже. При этом, как будет петь певица на концерте в канун Рождества непонятно. На данный момент голос хриплый, поэтому поклонники предполагают, что в ход пойдет лишь фонограмма.