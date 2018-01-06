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Ольга Бузова без макияжа поразила поклонником внешним видом

Сегодня, 08:45

Певица и ведущая телепрограмм Ольга Бузова приятно удивила своих поклонников, поделившись видео, на которой у неё почти отсутствует макияж.

Ольга Бузова сейчас находится в Дубае, где вместе с другими российскими артистами встретит Рождество. Ольга не изменяется себе и щедро делится фотографиями и видео. На последнем видео певица направляется в клуб, подобрав для события сравнительно скромный макияж – яркая помада и минимум теней. Журналисты «ВистаНьюс» отмечают, что Ольга почти никогда не делает минимальный акцент на глазах.

Однако её фанатам такое решение понравилось, и они похвалили артистку. «Оля, вы без косметики совсем другой человек», «Вы так мило выглядите ненакрашенной», - пишут фанат в комментариях.


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