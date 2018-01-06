VistaNews.ru


Ким Кардашьян показала фанатам обнажённое тело

Сегодня, 09:04

Светская львица и модель Ким Кардашьян показала фанатам почти обнажённое тело – на ней была только нижняя часть белья, как сообщает VladTime.

Знаменитость была запечатлена лежащей на кровати, прикрывая объёмный бюст руками. В целом, снимок ничего не скрывал от поклонников в плане форм Ким Кардашьян, и они порадовались такому фото. Многие начали просить, чтобы в следующий раз светская львица не закрывалась, а предстала полностью обнажённой.

Такие кадры Ким Кардашьян делает не бесплатно, а исключительно под заказ, минимальная стоимость – 100 тысяч долларов. Кому в этот раз была нужна фотография, в настоящее время информации нет. Однако фанаты увидели её бесплатно, и это ещё больше подогрело интереса к обладательнице и так крупнейшего аккаунта в Instagram.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.