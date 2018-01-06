Ким Кардашьян показала фанатам обнажённое тело

Сегодня, 09:04

Светская львица и модель Ким Кардашьян показала фанатам почти обнажённое тело – на ней была только нижняя часть белья, как сообщает VladTime.

Знаменитость была запечатлена лежащей на кровати, прикрывая объёмный бюст руками. В целом, снимок ничего не скрывал от поклонников в плане форм Ким Кардашьян, и они порадовались такому фото. Многие начали просить, чтобы в следующий раз светская львица не закрывалась, а предстала полностью обнажённой.

Такие кадры Ким Кардашьян делает не бесплатно, а исключительно под заказ, минимальная стоимость – 100 тысяч долларов. Кому в этот раз была нужна фотография, в настоящее время информации нет. Однако фанаты увидели её бесплатно, и это ещё больше подогрело интереса к обладательнице и так крупнейшего аккаунта в Instagram.