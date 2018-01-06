«Поехала на подработки одним местом»: Бузова продемонстрировала голую грудь в Дубае

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Откровенным снимком певица поделилась в Instagram.

На своей странице в социальной сети Ольга Бузова опубликовала пост, на котором похвасталась «отдыхом» на одном из пляжей в Дубае. В ОАЭ певица встретить Рождество в компании Егора Крида и djsmashа на сцене одного из ночных клубов. После перелета Бузова чувствовала недомогание из-за болезни, потому только к вечеру ей удалось выйти на пляж. «Выползла из номера, когда уже солнце зашло. Чувствую себя немного лучше. Каждый раз в выходной я не знаю, чем себя занять. Когда работаешь сутками, как-то про отдых не думаешь. Но мне очень хочется больше читать, а не только в самолетах. Кстати, наша страна находится в числе лидирующих по количеству выпускаемых за год книг, их больше 120 тыс. Посоветуйте книги, которые на вас произвели наибольшее впечатление за последнее время», - подписала снимок-отчет артистка. На фото она предстала в весьма откровенном образе, грудь была практически оголенной, чего явно не стеснялась певица. Кроме рекомендаций относительно вдохновляющей литературы многие рассмотрели в публикации Бузовой сексуальный посыл: «Опять сиськи нарисовали», «Ну не красотка ли??? А эта грудь. Все есть, фигура огонь», «Зачем она грудь прифотошопила», - прокомментировали снимок подписчики Бузовой.

Свои фотоотчеты во время пребывания в ОАЭ певица продолжает публиковать в Instagram. Последний пост Бузова посвятила своему будущему выступлению. «Мои дорогие. Я уже на месте, и завтра отмечаем все Рождество вместе с топовыми артистами в лучшем клубе Дубаи - Base Dubai. Жду вас всех завтра. Знаю, что здесь много #моихлюдей. Пишите, какие треки вы хотите услышать? И кто будет завтра?», - написала артистка. Снимок, сопровождающий посыл к своей аудитории, Бузова сделала на фоне новогодней елки в отеле. И пока многие принялись спрашивать о самочувствии певицы, некоторые успели раскритиковать туфли, которые показались маловатыми и ее «истинную» цель пребывания в ОАЭ. «Поехала на подработки одним местом», - написала одна из подписчиц артистки. Нашлись и те, кто начали активно обсуждать неприязнь Ольги Бузовой к Егору Криду, которая, по мнению отдельных пользователей сети, существует между артистами.