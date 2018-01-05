Сергей Светлаков впервые показал своего сына

Вчера, 23:55

Популярный в мире кино Сергей Светлаков познакомил общественность со своим сыном. Все это время публика была ограждена от таких подробностей из жизни семьи, фотоснимки никогда не публиковались в интернете.

Сергей Светлаков решился приблизить фанатов к внутреннему миру своей семьи. Он выложил для всеобщего обозрения первый раз общее фото, на котором видно даже сына актера, Ивана. До этого, ни сам Сергей, ни его вторая супруга Антонина, не посвящали посторонних в то, что делается за стенами их дома, как звездные родители проводят свой досуг, где отдыхают.

На фотоснимке видно, что Сергей Светлаков вместе с родными ему людьми отдыхает. Об этом свидетельствует и подпись под кадром, сделанная самим актером. Он сообщил, что действие проходит на Урале, но конкретизировать не стал. Юморист имеет 9-летнюю дочь от первого брака. Антонина не препятствует встречам дочери с отцом.