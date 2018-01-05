Поклонники назвали Яну Добровольскую самой красивой девушкой в мире

Вчера, 23:09

Яна Добровольская разместила в своем аккаунте Instagram новый снимок, который олицетворяет зимнее настроение девушки. "Мисс Россия 2016" поразила поклонников своей красотой, за что фанаты назвали ее самой красивой девушкой.

На новом фото Яна Добровольская позирует в тёплой шубе с платком на голове. В комментарии к снимку она написала: "И каждый раз по-новому...". Что именно девушка хотела сказать этим постом, не известно. Однако это не остановило поклонников, которые осыпали её комплиментами. Фанаты уверены, что Яна является самой красивой не только в России, но и во всём мире. Они считают, что Добровольская олицетворяет собой нежность и обаяние, совместив эти качества с красотой.

Новый год Яна Добровольская встретила в компании близких друзей. Для праздника модель выбрала золотое мини-платье, которое подчеркнуло тонкую фигуру и длинные ноги "Мисс России 2016". Яна рассказала поклонникам, что ушедший 2017 год был для неё уникальным, но пора двигаться вперед.