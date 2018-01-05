Состояние Табакова улучшилось, но из больницы его выписывать не будут

Вчера, 20:33

Стало известно, что здоровье популярного советского артиста Олега Табакова значительно улучшилось, но пока что о его возможной выписке из больницы и пока что и речи идти не может.

Об этом в своём недавнем интервью сообщил заместитель московского мэра по социальным вопросам, а также заслуженный врач России Леонид Печатников.

Леонид Печатников также выступил с подтверждением информации о том, что нахождение Олега Табакова в медицинском учреждение и его лечение пребывает под личным надзором чиновника.

Врачи госпитализировали народного артиста СССР 82-летнего Олега Табакова в Первую градскую больницу ещё 27 ноября. На протяжении всего времени за его жизнь борются лучшие московские врачи.

Ранее стало известно о том, что 1 января Табаков был отключён от аппарата ИВЛ и заменили его трахеостомой. Это позволило актёру дышать самостоятельно. Произошло это после того, как медики решили вывести Табакова из искусственной комы. После выхода у народного артиста полностью пропала память, он перестал узнавать своих близких и родственников.