Ольга Солнце рассказала, как попала в шоу «Дом-2»

Вчера, 20:30

Ольга Солнце, в отличие от многих других участников телепроекта «Дом-2», запомнилась зрителям и вызывала у них положительные эмоции. Поэтому по просьбе поклонников девушка рассказала, как она попала на шоу.

По словам Ольги, живя в провинциальной Пензе, она даже не мечтала попасть в телевизионный проект столичного канала. Однако все решила профессия. Ольга работала журналистом, а потому пошла на кастинг в силу профессионального любопытства. Оказалось, что отбор проходил в пять этапов, среди которых, самым простым ей показалось заполнение длинной анкеты.

Затем претенденты крутились перед камерой и, Ольга до сих пор не понимает, что при этом могло понравиться в ней телевизионщикам. Тем не менее, Солнце была отобрана и начала свою новую жизнь «в периметре». По ее мнению, ей помогал природный оптимизм, воспитанная профессией ответственность и целеустремленность. Кроме того, она никогда не пыталась поставить себя выше других. Для Ольги участие в «Доме-2» стало хорошей школой выживания среди недоброжелателей.