Невеста Тимати кардинально сменила причёску

Вчера, 19:31

Невеста рэпера Тимати Анастасия Решетова подстригла волосы. Поклонникам такой внешний вид не особо понравился, и они попросили после отпуска отрастить свои шикарные локоны.

Решетова никак не стала комментировать такие обвинения со стороны поклонников. Напротив, она рассказала, что ей очень понравился такой внешний вид, и она будет экспериментировать ещё. Девушка решила начать 2018 год с изменений внешности, сделав акцент на волосах. Новая причёска с короткой стрижкой далеко не всем пришлась по вкусу.

Поклонники акцентировали внимание на том, что с длинными локонами российская модель выглядела лучше. Решетова уточнила, что начала новый этап своей творческой деятельности и будет ещё радовать поклонников очередными новшествами.