VistaNews.ru


Невеста Тимати кардинально сменила причёску

Вчера, 19:31

Невеста рэпера Тимати Анастасия Решетова подстригла волосы. Поклонникам такой внешний вид не особо понравился, и они попросили после отпуска отрастить свои шикарные локоны.

Решетова никак не стала комментировать такие обвинения со стороны поклонников. Напротив, она рассказала, что ей очень понравился такой внешний вид, и она будет экспериментировать ещё. Девушка решила начать 2018 год с изменений внешности, сделав акцент на волосах. Новая причёска с короткой стрижкой далеко не всем пришлась по вкусу.

Поклонники акцентировали внимание на том, что с длинными локонами российская модель выглядела лучше. Решетова уточнила, что начала новый этап своей творческой деятельности и будет ещё радовать поклонников очередными новшествами.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.