Питерскую студентку признали красивее актрисы «Игры престолов»

Вчера, 19:14

TC Candler недавно обнародовал свой ежегодный рейтинг «100 самых красивых лиц». Примечательно то, что на 16 строчке оказалась 22-летня студентка из Петербурга, уроженка Великого Новгорода, Октябрина Максимова.

В прошлом году девушка также попала в рейтинг, но тогда она оказалась только на 95 месте. В организации сообщили, что эстетическая красота лица является не единственным критерием при создании топа. Кроме этого, учитывается и страсть, элегантность, баланс, радость и так далее. Всё это якобы воплощено в лице. Всего судьи выбирают только 100 лиц из 85 тысяч знаменитостей, хотя не понятно, почему 22-летняя студентка из Петербурга считается знаменитостью. Этим вопросом задаются многие люди. Работа у судей не благодарная, ведь ни один человек не согласится с составленным списком.

Юная Октябрина «выиграла» некоторых по-настоящему знаменитых артистов, таких как Софи Тернер из «Игры престолов», девушка стоит на 39-м месте, актрису Марго Робби с её 33-м местом, а также «чудо-женщину» Галь Гадот, которая расположилась на 22-м месте.

Октябрина Максимова рассказала, что рейтинг положительно отразился на её жизни. О ней теперь пишут СМИ, также появились и предложения о работе. Сама же Октябрина подписывать контракт с российскими модельными агентствами не хочет, а ждёт предложений из стран Европы.