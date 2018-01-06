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Холли Берри шокировала Сеть секси-снимками в бикини

Сегодня, 01:15

Популярная Холли Берри шокировала обозревателей откровенным фотокадром. Она, имея за плечами 51-летний возраст, показала свои прекрасные формы в сексуальном бикини.

В центре опубликованного фотоснимка Холли Берри находится на пляже, а из одежды женщина предпочла лишь миниатюрный купальник-бикини, который показывает все прелести ее фигуры. Поклонники актрисы польщены таким вниманием своего кумира. Они засыпали ее лайками и симпатиями. Холли Берри в данный момент 51 год. Звезда киноэкранов продолжает следить за состоянием своей внешности, хотя она призналась, что больна диабетом.

Этот недуг стимулирует женщину к постоянной диете и занятию спортивными нагрузками. Именно таким образом у Холли фигура молодой девушки. Кроме того, Холли – мать двоих деток. Младшего сына она родила совершенно недавно, в 46 лет. В одном из интервью американка призналась, что решилась на второго ребенка вопреки предубеждению, что уже не сможет рожать.


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