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Поклонники сравнили жениха-китайца Натальи Рудовой с Настасьей Самбурской

Вчера, 17:20

Актриса Наталья Рудова выставила необычный снимок, подписав, что на нём её жених-китаец. Однако многие поклонники заявили, что на фото Настасья Самбурская, как сообщает VladTime.

 На снимке всё лицо, кроме области губ, закрыто волосами. Некоторые подписчики из-за этого посмеялись над женихом Натальи Рудовой, попросив её сводить его в парикмахерскую из-за «лохматости». Однако потом многие опознали на снимке не неизвестного парня из Китая, а актрису Настасью Самбурскую, поинтересовавшись, когда это последняя «стала мальчиком».

«Это Самбурская - я её ни с кем не перепутаю», - написала одна подписчица. Мнение фанатов далее разделилось. Одни похвалили Наталью Рудову на розыгрыш, а другие расстроились из-за совместного фото двух актрис, посчитав, что так звезда «Татьяниного дня» только портит себе репутацию, учитывая несколько скандальную известность Самбурской.


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