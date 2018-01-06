Экс-супруга Бондарчука полетела на Бали с любовником

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Светлана, бывшая жена Фёдора Бондарчука, развлекается во время каникул на Бали со своим молодым любовником. 49-летняя мадам вовсе не собирается скрывать свою связь с новым ухажёром. Им стал Сергей Табунов.

В этот раз модель опубликовала фотографии, где она отдыхает на Бали. Российская звезда любит шумиху, но теперь захотела уеденения. Она развелась со своим бывшим супругом в 2016 году, после появлялась в компании нынешнего молодого человека.

В самом начале отношений пара не появлялась на люди. Журналисты интересовались нынешними отношениями Светланы, на что та отвечала, что попросту не любит одиночество. Немного позднее призналась, что имеет роман. Теперь парочка часто ездит на отдых и выкладывает множество фотографий своих совместных поездок. Так, они побывали в Италии, Японии, Франции. На этом влюблённые не останавливаются и намерены продолжать в том же духе. Сергей профессиональныый фотограф и галерист. Он младше своей половинки на 14 лет.