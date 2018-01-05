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Волочкова скатилась с мраморной лестницы на шпагате

Сегодня, 12:52

Фирменный шпагат Анастасии Волочковой знаменит уже на весь мир. На этот раз балерина скатилась на шпагате с мраморной лестницы.

Анастасия Волочков очень любит шокировать окружающих и везде козыряет своим фирменным шпагатом. Во время празднования новогодних праздников скандальная балерина решила показать своим поклонникам и недоброжелателям, что не утратила форму.

Звезда продемонстрировала, как они с дочкой развлекаются во время новогодних каникул. Видео таких развлечений Волочкова выложила в интернет. На кадрах видно, как она на матрасе сидит на шпагате и в такой странной позе съезжает по мраморной лестнице. В комментариях к ролику балерина сообщила, что только сейчас поняла, зачем эта лестница нужна в ее доме.

Поклонники балерины засыпали ее комплиментами, а недоброжелатели предположили, что Волочкова была в состоянии алкогольного опьянения, когда совершала такой поступок, ведь человек в нормальном состоянии не додумается до таких забав.

Сама же Волочкова заявила, что красота – страшная сила и способна творить чудеса.


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