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В Барнауле состоится концерт Лолиты

Сегодня, 12:33

27 февраля популярная певица Лолита отыграет концерт в театре Драмы в городе Барнаул. Концерт начнётся в 19:00. Она исполнит свои лучшие хиты и новые композиции.

Хоть и в прошлом году исполнительница грозила, что больше не будет давать концерты, теперь у неё другое мнение по этому поводу. По информации на сайте "Лига Арт", мероприятие продлится на протяжении двух часов. Билеты барнаульцы могут купить уже сейчас. Цена от 1800 до 4800 рублей.

Стоит подчеркнуть, Лолита Милявская - российская певица, автор песен, режиссёр, обладательница премии в номинации "Ведущий ток-шоу". Какие только комплименты не говорили Лолите в её сторону: и яркая, и неожиданная, необычная, и женщина без комплексов. Каждая спетая ею композиция - это история, прожитая каждым человеком.


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