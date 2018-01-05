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Брэдли Купер празднует свое 43-летие

Сегодня, 12:22

Американский актёр, номинант на премию Оскар за роли в фильмах "Мой парень-псих", "Афера по-американски" и "Снайпер" Брэдли Купер отмечает сегодня, 5 января, свое 43-летие.

В связи с этим, издание OAnews опубликовало занимательные факты о голливудской звезде.

Мы выделили из них самые интересные:

  • Родители Брэдли католики с детства приучали сына молиться, как он и сам говорит "молитвы были необходимой частью его жизни".
  • Отправной, значимой точкой его карьеры стал фильм "Человек-слон" Дэвида Линча.
  • Брэдли родился в Филадельфии,а переехав в Нью-Йорк актер работал швейцаром в отеле.
  • Американский писатель Джеймс Липтон отмечал, что увидел в Брэдли Купере звезду, впервые увидев его на экране.
  • Голливудский актёр поправился на 18 килограмм, ради роли героя войны в драме 2014 года «Снайпер».
  • Наибольшую трудность в плане актёрского мастерства для знаменитости составила роль балагура в комедии «Мальчишник в Вегасе», так как такое поведение совершенно не свойственно для него в реальности.
  • Актёр не умеет водить машину на механике, поэтому когда он снимался в сериале «Секс в большом городе», он не мог вести авто и за него это делал дублер.
  • Брэдли Купер более трех раз был партнером по съемкам актрисы Дженнифер Лоуренс.
  • Купер был женат на Дженнифер Эспозито, встречался с актрисой Рене Зеллвегер и Зои Солданой. Сейчас актер встречается с русской моделью Ириной Шейк, с которой у них есть дочь.
  • Брэдли обладает отличными умственными способностями, он закончил вуз с отличием, написал диплом и знает несколько языков.

 

 


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  • Emily
    Сегодня, 13:08

    Короче со всеми встречался с кем снимался ))) какие они влюбчивые и легкомысленные эти актёры ))

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