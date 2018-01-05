Брэдли Купер празднует свое 43-летие

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Американский актёр, номинант на премию Оскар за роли в фильмах "Мой парень-псих", "Афера по-американски" и "Снайпер" Брэдли Купер отмечает сегодня, 5 января, свое 43-летие.

В связи с этим, издание OAnews опубликовало занимательные факты о голливудской звезде.

Мы выделили из них самые интересные: