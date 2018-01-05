Брэдли Купер празднует свое 43-летие

Американский актёр, номинант на премию Оскар за роли в фильмах "Мой парень-псих", "Афера по-американски" и "Снайпер" Брэдли Купер отмечает сегодня, 5 января, свое 43-летие.
В связи с этим, издание OAnews опубликовало занимательные факты о голливудской звезде.
Мы выделили из них самые интересные:
- Родители Брэдли католики с детства приучали сына молиться, как он и сам говорит "молитвы были необходимой частью его жизни".
- Отправной, значимой точкой его карьеры стал фильм "Человек-слон" Дэвида Линча.
- Брэдли родился в Филадельфии,а переехав в Нью-Йорк актер работал швейцаром в отеле.
- Американский писатель Джеймс Липтон отмечал, что увидел в Брэдли Купере звезду, впервые увидев его на экране.
- Голливудский актёр поправился на 18 килограмм, ради роли героя войны в драме 2014 года «Снайпер».
- Наибольшую трудность в плане актёрского мастерства для знаменитости составила роль балагура в комедии «Мальчишник в Вегасе», так как такое поведение совершенно не свойственно для него в реальности.
- Актёр не умеет водить машину на механике, поэтому когда он снимался в сериале «Секс в большом городе», он не мог вести авто и за него это делал дублер.
- Брэдли Купер более трех раз был партнером по съемкам актрисы Дженнифер Лоуренс.
- Купер был женат на Дженнифер Эспозито, встречался с актрисой Рене Зеллвегер и Зои Солданой. Сейчас актер встречается с русской моделью Ириной Шейк, с которой у них есть дочь.
- Брэдли обладает отличными умственными способностями, он закончил вуз с отличием, написал диплом и знает несколько языков.