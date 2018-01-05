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Баста поделился с подписчиками фотографией из своей юности

Сегодня, 11:46

Рэпер Василий Вакуленко, всем известный под псевдонимом Баста, поделился со своими поклонниками в Instagram симпатичным фото из юности.

На "молодой" фотографии известный музыкант запечетлен за клавишами синтезатора. Там он совсем еще юный, но уже понятно, чем Василий всегда хотел заниматься.

 Поклонники с юмором оценили снимок рэп-исполнителя и отметили, что на фото и сейчас, кажется, что совершенно два разных человека.
И действительно, на фотографии молодой рэпер совсем еще школьник с другой прической, имиджем, в другом стиле, и даже с другим взглядом.
Подписчики звезды вдоволь посмеялись и оставили свои комментарии под фото, один из них написал "галстук и усы огонь", также там нашли место такие комментарии, как "все девушки были его" и "вася красавчик". Кроме того, отметили, что это время о котором он сейчас поёт трогательную песню под названием «выпускной».


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