Баста поделился с подписчиками фотографией из своей юности

Сегодня, 11:46

Рэпер Василий Вакуленко, всем известный под псевдонимом Баста, поделился со своими поклонниками в Instagram симпатичным фото из юности.

На "молодой" фотографии известный музыкант запечетлен за клавишами синтезатора. Там он совсем еще юный, но уже понятно, чем Василий всегда хотел заниматься.

Поклонники с юмором оценили снимок рэп-исполнителя и отметили, что на фото и сейчас, кажется, что совершенно два разных человека.

И действительно, на фотографии молодой рэпер совсем еще школьник с другой прической, имиджем, в другом стиле, и даже с другим взглядом.

Подписчики звезды вдоволь посмеялись и оставили свои комментарии под фото, один из них написал "галстук и усы огонь", также там нашли место такие комментарии, как "все девушки были его" и "вася красавчик". Кроме того, отметили, что это время о котором он сейчас поёт трогательную песню под названием «выпускной».