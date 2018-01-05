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Знаменитые украинки разделись для мужского календаря от журнала XXL

Сегодня, 11:23

Известный журнал для мужчин XXL издал очередной ежегодный настенный фотокалендарь на 2018 год. На его страницах запечатлены известные украинские телеведущие, певицы, журналистки, ди-джеи и артистки.

В самом начале на обложке эротического фотокалендаря от XXL красуется обнажённая бывшая ведущая «Орла и решки» Регина Тодоренко.

Кроме этого, на страницах можно найти известную певицу Алёну Омаргалиеву, Викторию из известного музыкального коллектива «НеАнгелы», DJ Nana, Екатерину Крымскую, Светлану Тимошевскую.

Также фотографировали и Наталью Вальдовскую, телеведущую популярного украинского телеканала ICTV Дашу Селфи, Анну Родионову, Дарью Кравец, Ольгу Амброскину и Елизавету Ястремскую.

Над созданием ежегодного календаря работал популярный фотограф Виталий Руденко.

Съёмки длились всего пять дней.

Ранее сообщалось, что в Польше для эротического фотокалендаря модели легли в гробы. Инициатором создания такой необычной фотосессии стал один из производителей гробов Linder. Смыслом создания такого необычного календаря стала именно реклама фирмы-производителя.


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