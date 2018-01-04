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Павел Воля из Comedy Club облысел после Нового года

Вчера, 23:47

Резидент Comedy Club побрился налысо. Поклонники известного российского комика Павла Воли активно обсуждают кардинальные изменения во внешности артиста после Нового года.

В очередной раз Воля решил эпатировать публику. Фотографию своего перевоплощения молодой человек опубликовал на своей странице в одной из социальных сетей. Реакция поклонников на такой кардинальный поворот была неоднозначна.

Не все подписчики шоумена верят в реальность опубликованного фото: некоторые утверждают, что Павел Воля прибегнул к фотошопу, чтобы привлечь к себе внимание.

В общем, Павел остается особой, вокруг которой никогда не умолкают слухи.


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