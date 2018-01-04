VistaNews.ru


46-летняя Кудрявцева показала новогоднее фото с 30-летним супругом

Вчера, 23:35

Знаменитая Лера Кудрявцева познакомила общественность со своим новым молодым мужем. Совместное фото было выложено в интернет после праздника Нового года.

Поклонники обсуждают на просторах социальной сети недавний снимок, который был опубликован самой Лерой Кудрявцевой. 46-летняя телезвезда показала себя и своего 30-летнего супруга во время празднования Нового года. Звезда российского шоу-бизнеса сообщила СМИ о том, что Новый год она провела вместе с самыми родными ей людьми – мамой и любимым супругом, которым стал хоккеист Игорь Макаров.

К тому же ни для кого не осталось секретом, что избранник Кудрявцевой моложе нее на 15 лет. В настоящий момент ему исполнилось лишь 30 лет. На фотоснимке видно невооруженным глазом, что семейная пара счастлива до предела. Кадр собрал около 125 тысяч отметок «Нравится». Фанаты пожелали семейного счастья молодоженам в наступившем году Желтого Пса.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.