46-летняя Кудрявцева показала новогоднее фото с 30-летним супругом

Вчера, 23:35

Знаменитая Лера Кудрявцева познакомила общественность со своим новым молодым мужем. Совместное фото было выложено в интернет после праздника Нового года.

Поклонники обсуждают на просторах социальной сети недавний снимок, который был опубликован самой Лерой Кудрявцевой. 46-летняя телезвезда показала себя и своего 30-летнего супруга во время празднования Нового года. Звезда российского шоу-бизнеса сообщила СМИ о том, что Новый год она провела вместе с самыми родными ей людьми – мамой и любимым супругом, которым стал хоккеист Игорь Макаров.

К тому же ни для кого не осталось секретом, что избранник Кудрявцевой моложе нее на 15 лет. В настоящий момент ему исполнилось лишь 30 лет. На фотоснимке видно невооруженным глазом, что семейная пара счастлива до предела. Кадр собрал около 125 тысяч отметок «Нравится». Фанаты пожелали семейного счастья молодоженам в наступившем году Желтого Пса.