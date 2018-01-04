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Бритни Спирс доказала красоту фигуры на фото в бикини

Вчера, 21:57

Бритни Спирс продемонстрировала прелести своей фигуры. Чтобы у поклонников и завистников не возникло никаких сомнений, певица выложила в Сеть уникальный фотоснимок в бикини.

 Оригинальный подарок преподнесла известная Бритни Спирс своим поклонникам. Девушка в очередной раз доказала, что она находится в прекрасной форме, а ее фигура способна свести с ума каждого мужчину. На днях в интернете появилось фото, на котором Спирс предстала в бикини перед камерой. Реакция фанатов была моментальной. Они завалили кумира отзывами и положительными комментариями, пожелали также ей оставаться в данной форме еще долгие годы.

За короткое время пребывания в Сети снимок собрал более 530 тысяч лайков. Завистники Бритни Спирс, вероятно, на одну минуту оказались в шоке, так как среди позитива были и негативные слова, но большинство симпатий доказало, что красота фигуры Спирс способна сокрушить все преграды к славе, которая у нее и так в полном формате.


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