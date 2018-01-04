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Бузова цитирует доктора Хауса: "Все врут"

Вчера, 21:45

Популярная телеведущая и певица Ольга Бузова разразилась новым постом, полным горечи, в Instagram. Основной посыл публикации практически дублирует знаменитую фразу доктора Хауса из одноименнного сериала: "Все врут".

 После недавней вести о своем недомогании из-за болезни Бузова решила излить душу подписчикам в Instagram и написала, что "лучше всего мы врём". Пост певицы пронизан тоской и мрачными размышлениями о лицемерной и циничной натуре большинства людей. Буквально за минуту с момента публикации поста подписчики Бузовой успели уже наставить около 7,5 тыс. лайков.
Хейтеров пока в комментариях не замечено, поклонники желают Бузовой скорейшего выздоровления, а также отвлечься от таких мрачных мыслей, неподходящих столь лёгкой и весёлой девушке, как Ольга.


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