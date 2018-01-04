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Дана Борисова заметила, что её дочь в новой семье настраивают против мамы

Вчера, 20:19

Телеведущая Дана Борисова провела зимние праздники вместе с дочерью и за это время успела заметить, что девочку сильно настраивают против мамы.

 Своими выводами телеведущая поделилась в Instagram. Там она опубликовала фотографии со своей подругой и подписала пост, говоря о дочке, так: «Зайка изменилась за эти дни, чувствуется, что девочке «много хорошего» говорят о маме в той семье». Об этом Борисова заявляла и раньше, но после того, как ей позволили встретить Новый год с Полиной, Дана смогла убедиться в этом ещё раз.

Поклонники поддержали звезду и выразили недовольство. Они уверяют Дану Борисову, что ей нужно как можно скорее реабилитировать своё имя и постараться вернуть ребёнка себе. И телеведущая к этому стремится. В той же записи в социальной сети она написала, что на Рождество отправится в большую поездку в Рыльский монастырь, где посетит могилу старца Ипполита. Поп известен тем, что, по легенде, излечил множество зависимых людей.


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