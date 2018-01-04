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Звезда Instagram Айжан Байзакова просится замуж

Вчера, 20:15

Айжан Байзакова, известная как звезда Instagram из Казахстана, просится замуж. Эту меру эпатажный блогер предлагает в качестве борьбы с собой.

 Она сообщает, что её не утихомирят ни угрозы, ни удаление аккаунта, ни арест, ни другие методы. Самым лучшим она считает выдать её замуж за казаха. Тогда она сможет в течение года возненавидеть всех женщин, которые свободны и счастливы. Таким образом, продолжила она, все кто её не любит, должны заняться поиском её будущего супруга.

Также девушка сообщила, что слухи об её избиении в помещении спецприёмника в Алматы являются ложными. То, что жестоко угрожали, сообщила она, это действительно было. Грозили и убийством, и сжиганием, и наказанием родных.

Байзакова в связи с этим недоумевает, почему матерно высказаться и раздеться является плохим поступком, а убийство человека - нормальным.

Поводом для нападок на неё стало то, что блогерша 17 декабря на вечеринке в ночном клубе организовала конкурс, в котором участницы должны были раздеваться. Тем, кто обнажится полностью, полагалась награда в 50 тысяч тенге. Одна из посетительниц решилась на подобный шаг.

Правоохранители сочли поступок Байзаковой мелким хулиганством и «определили» её на трое суток. Как сообщается, бар, где произошёл инцидент, уже закрыт.


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