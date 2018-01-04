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Маша Малиновская грубо объяснила, почему люди до сих пор считают её наркоманкой

Вчера, 19:08

Телеведущая Маша Малиновская продолжает отстаивать свою позицию и старается объяснить людям, почему имеет внешний вид «наркоманки». Иногда она делает это очень грубо.

 Так она поступила с одной и девушек, оставившей комментарий под постом телеведущей. Девушка предложила Малиновской пройти проверку на детекторе лжи и доказать, что больше не употребляет наркотики, потому что её «неадекватный взгляд и заторможенная речь» на телешоу говорили об обратном. На этом моменте звезда экранов не сдержалась и ответила комментатору, что её взгляд был несчастным из-за всех проблем, которые на неё свалились.

В этом ответе Малиновская употребила матерные слова, за что позднее не посчитала нужным извиниться. Она объяснилась, сказав, что подобные высказывания в Интернете задевают её честь и мешают найти работу. Поклонники поддержали телеведущую, посоветовав не обращать внимание на такие слова. Кто-то также предлагал Маше переехать в Калининград, где она точно трудоустроится, а кто-то предложил помощь в инициировании судебного процесса в отношении всех обидчиков.


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